02 Mar 2022 - 10:26- Gündem G: 02 Mar 2022 - 10:27

TÜMSİAD’ın Yeni Başkanı Pehlivan’dan KOTO’ya ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı Yunus Pehlivan ve yönetimi, KOTO Başkanı Necmi Bulut’a ziyaret gerçekleştirdi
TÜMSİAD’ın Yeni Başkanı Pehlivan’dan KOTO’ya ziyaret mask
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2022 yılı Şubat ayında göreve gelen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı Yunus Pehlivan ile yeni yönetimi, KOTO’yu ziyaret etti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Abdurrahman Çuhadar ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı ziyarette Başkan Bulut, TÜMSİAD’ın yeni Başkanı Pehlivan ve ekibine görevinde başarılar diledi. Göreve kısa süre önce başlamasının akabinde, Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu KOTO’yu ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Pehlivan, şubenin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

02 Mar 2022 - 10:26 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Jeol.müh. Behzat G. - Beklenen İstanbul depremi için bir çalışma haberleri görmüyoruz. Zarar azaltmada, depremlerin önceden tahmini ve tespiti de faydalı olur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 10:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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