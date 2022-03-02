TÜMSİAD’ın Yeni Başkanı Pehlivan’dan KOTO’ya ziyaret

2022 yılı Şubat ayında göreve gelen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı Yunus Pehlivan ile yeni yönetimi, KOTO’yu ziyaret etti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Abdurrahman Çuhadar ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı ziyarette Başkan Bulut, TÜMSİAD’ın yeni Başkanı Pehlivan ve ekibine görevinde başarılar diledi. Göreve kısa süre önce başlamasının akabinde, Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu KOTO’yu ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Pehlivan, şubenin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.