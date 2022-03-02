Gözü yaşlı anneden oğluna çağrı: “Artık dayanamıyorum yavrum ne olursun dön gel”

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 912’inci gününde de devam ediyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için 912 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 8 yıldır evladından bir haber alamadığını söyledi.
Gözyaşları içerisinde oğluna çağrıda bulunan anne Aksu, “Sabah erken kahvaltı yapacaktık ve oğlumu ekmeğe yolladım daha dönüşü olmadı. Emniyete müracaat ettim ama hiçbir haber alamadım. Bütün çocuklara çağrım, Allah rızası için evinize, anne ve babamızın kucağına dönün. Erenim ne olursun dön gel. Artık dayanamıyorum yavrum, ne olursun dön gel” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.