Aylık uyuşturucu raporu: 294 operasyonda 83 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1-28 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 277 ayrı operasyonda 315 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 449 gram metamfetamin, 185 adet sentetik ecza, 90 adet uyuşturucu hap, 45 gram eroin, 61 kilo 685 gram esrar, 110 kilo 264 gram skunk, 427 gram kokain, 4 adet tabanca, 37 adet fişek, 14 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 310 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 406 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76’sı tutuklandı. Şüphelilerden 8’i adli kontrolle, diğer 322 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 17 operasyonda 459 gram esrar, 3 gram kokain, 439 gram metamfetamin, 596 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 24 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Diğer 17 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.