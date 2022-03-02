02 Mar 2022 - 10:47- Gündem G: 02 Mar 2022 - 10:53

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. Salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak kurulun masasındaki en önemli konu başlığı ise maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı olacak. Toplantı sonrasında bu konuda bir açıklama yapacağını belirten Bakan Koca paylaşımında "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu toplanıyor mask

Salgınla mücadelede yeni yol haritası bugün açıklanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgında gelinen son noktayı ve kısıtlamaları konuşmak üzere bugün biraraya gelecek.

KISITLAMALAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bilim kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre, tebdirlerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair mesaj vermişti.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAK"

Bu kapsamda, açık havada maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Toplantı sonrası saat 18'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

02 Mar 2022 - 10:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.739.336 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TÜMSİAD’ın Yeni Başkanı Pehlivan’dan KOTO’ya ziyaret mask
TÜMSİAD’ın Yeni Başkanı Pehlivan’dan KOTO’ya ziyaret
Emre’nin Türk bayrağı talebini Başkan Büyükakın yerine getirdi mask
Emre’nin Türk bayrağı talebini Başkan Büyükakın yerine getirdi
Bakan Koca’dan risk grubuna uyarı mask
Bakan Koca’dan risk grubuna uyarı
Gümüşhaneliler Vakfı’nda Mali Genel Kurul yapıldı mask
Gümüşhaneliler Vakfı’nda Mali Genel Kurul yapıldı
Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da İlkbahar Servis Kampanyası başladı! mask
Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da İlkbahar Servis Kampanyası başladı!
KOSBAŞ’ta Zeytinoğlu 4. kez yönetim kurulu başkanı seçildi mask
KOSBAŞ’ta Zeytinoğlu 4. kez yönetim kurulu başkanı seçildi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL