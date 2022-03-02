Polis memuru bacağından vuruldu

Alınan bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen bir polis memuru, ruhsatsız silahları adli emanete teslim etmek üzere Körfez Adliyesine geldi. Burada işlemler devam ederken masada bulunan silahlardan birinin kazara ateş alması sonucu tabancadan çıkan mermi polis memurunun bacağına isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.