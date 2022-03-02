Alınan bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen bir polis memuru, ruhsatsız silahları adli emanete teslim etmek üzere Körfez Adliyesine geldi. Burada işlemler devam ederken masada bulunan silahlardan birinin kazara ateş alması sonucu tabancadan çıkan mermi polis memurunun bacağına isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
02 Mar 2022 - 10:55- Asayiş Güncelleme: 02 Mar 2022 - 10:58
Polis memuru bacağından vuruldu
Körfez Adliye binasına ruhsatsız silahların adli emaneti için gelen bir polis memuru, masadaki silahlardan birinin ateş alması sonucu bacağından vurularak yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.