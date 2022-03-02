02 Mar 2022 - 10:55- Asayiş G: 02 Mar 2022 - 10:58

Polis memuru bacağından vuruldu

Körfez Adliye binasına ruhsatsız silahların adli emaneti için gelen bir polis memuru, masadaki silahlardan birinin ateş alması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Polis memuru bacağından vuruldu mask

Alınan bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen bir polis memuru, ruhsatsız silahları adli emanete teslim etmek üzere Körfez Adliyesine geldi. Burada işlemler devam ederken masada bulunan silahlardan birinin kazara ateş alması sonucu tabancadan çıkan mermi polis memurunun bacağına isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02 Mar 2022 - 10:55 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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