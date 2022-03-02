Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 Sokak ile AVM çıkışında Rıdvan A. idaresindeki 41 T 3328 plakalı taksi ile Melih A. yönetimindeki 41 AJF 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Melih A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.