Deplasman macerasını hasarsız atlattık, hasret yarın bitiyor

Bir aylık aradan sonra yarın 20.00’de başlayacak maçta Keçiörengücü’nü konuk edecek olan Kocaelispor’da, kritik maçın hazırlıkları bugün tamamlanıyor
HASRET BİTİYOR
Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. İstanbulspor maçının 2. yarısına çıkamayan Berkay Dabanlı ve ikinci yarıda sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeni ile oyundan çıkmak zorunda kalan Benhur da çalışmada yer aldı. Hastalıkları nedeni ile İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Mehmet Yılmaz ve Atila da antrenmanda yer alırken, Atila takımdan ayrı koşu yaptı.
MORALLER SÜPER
Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı antrenmanın son bölümünde dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Takımda morallerin iyi olduğu gözlenirken tüm takım Keçiören maçına en iyi şekilde odaklanmaya çalıştığı görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.