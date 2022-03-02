02 Mar 2022 - 16:20- Spor G: 02 Mar 2022 - 16:21

Deplasman macerasını hasarsız atlattık, hasret yarın bitiyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Deplasman macerasını hasarsız atlattık, hasret yarın bitiyor mask

Bir aylık aradan sonra yarın 20.00’de başlayacak maçta Keçiörengücü’nü konuk edecek olan Kocaelispor’da, kritik maçın hazırlıkları bugün tamamlanıyor

HASRET BİTİYOR

Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. İstanbulspor maçının 2. yarısına çıkamayan Berkay Dabanlı ve ikinci yarıda sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeni ile oyundan çıkmak zorunda kalan Benhur da çalışmada yer aldı. Hastalıkları nedeni ile İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Mehmet Yılmaz ve Atila da antrenmanda yer alırken, Atila takımdan ayrı koşu yaptı.

MORALLER SÜPER

Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı antrenmanın son bölümünde dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Takımda morallerin iyi olduğu gözlenirken tüm takım Keçiören maçına en iyi şekilde odaklanmaya çalıştığı görüldü.

02 Mar 2022 - 16:20 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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