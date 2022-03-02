02 Mar 2022 - 16:21- Spor G: 02 Mar 2022 - 16:22

Haydi maça maça: Kocaeli-Galatasaray
Haydi maça maça: Kocaeli-Galatasaray mask

Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bugün karşılaşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen tekerlekli sandalye basketbol takımları resmi hazırlık maçı  saat 14.00-16.00 arasında İzmit Yahykaptan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. Ücretsiz izlenecek karşılaşma,Türkiye Tekerlekli Sandalye 2021-2022 sezonu 1.Liginde yer alan Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Süper ligde yer alan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında oynanacak.

 

02 Mar 2022 - 16:21 - Spor

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