02 Mar 2022 - 16:22- Spor G: 02 Mar 2022 - 16:23

Kadın Süper'de 12. hafta bitti
Kadın Süper'de 12. hafta bitti mask

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları 27 Şubat 2022 tarihinde oynandı. A Grubu'nda 23, B Grubu'nda ise 16 gol atıldı. A Grubu'nda, bu hafta sezonun ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 30 puanla zirvede yer alıyor. B Grubu'nda ise Wulfz Fatih Karagümrük ile Bitexen Adana İdman Yurdu 27’şer puanla ilk iki sırada bulunuyor. Rakip fileleri 49 kez havalandıran Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, ligin en golcü ekibi konumunda. Kalesinde henüz gol görmeyen tek takım ise ALG Spor. Fenerbahçe'de forma giyen Kennya Kinda Esther Cordner, 17 golle A Grubu'nda en çok gol atan futbolcu. Rakip fileleri 14 kez havalandıran ALG Spor'dan Mariem Houij, B Grubu'nda Gol Kraliçeliği sıralamasında ilk basamakta. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan 5 ve 6 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek.
# Kadın

02 Mar 2022 - 16:22 - Spor

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