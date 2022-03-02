Belediye Derincespor ve Taha Türkiye’nin en iyisi

3.Lig 3.Grup temsilcisi Belediye Derincespor, farklı bir gurur yaşıyor, yaşatıyor. Sarı Lacivertliler tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olurken, sezon öncesinde Keçiörengücü’nden kiralık olarak transfer edilen kaleci Taha Ayan da ülkenin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor

MURAT PARLAK VE SONRASI

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor, 24 maç sonunda topladığı 38 puanla yedinci sırada yer alıyor. Ekip bu 24 maçta yediği 14 golle de sadece grubunun değil, tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Murat Parlak’ın teknik direktörlüğünde, ekibinin de antrenmanlardaki inanılmaz özverisi sonrası müthiş bir takım savunması yapan, koşu temposu ve oyun gücü ile kalesinde neredeyse pozisyona bile izin vermeyen takımın birinci kalecisi Taha Ayan da, ülkenin en az gol yiyen kalecisi olarak öne çıkıyor.

HER BÖLGEDE KUVVETLİLER

Taha, Okan ve Volkan Mert'i en iyi şekilde çalıştıran Kaleci Antrenörü Nuri İlker Kıldır’ın perde arkasındaki kahramanlardan birisi olduğu takımda, kaptan Efe Karaoğlu, Berkay Çakır, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Muhammed Fatih Yıldırım, Kemal Kazan ve Bahtiyar Yıldırım, Derince ekibinin savunmasındaki isimler. Onların ve merkezin sağlam kalması, kanatların rakiplerine endişe yaratması ve ofans hattının ilk presi başlatarak rakiplerini bozması bugünkü büyük başarının anahtarları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN EN AZ GOL YİYEN PROFESYONEL TAKIMLARI:

1. Belediye Derince 24 maç 14 gol (3. Lig 3. Grup)

2. Kırıkkale B.Anadolu 24 maç 15 gol (3. Lig 3. Grup)

3. İçel İdmanyurdu 24 maç 16 gol (3. Lig 3. Grup)

4. Artvin Hopaspor 24 maç 17 gol (3. Lig 1. Grup)

5. Arnavutköy Bel. 24 maç 17 gol (3. Lig 1. Grup)

6. Sakaryaspor 27 maç 17 gol (2. Lig Kırmızı)

7. Batman Petrol 24 maç 18 gol (3. Lig 1. Grup)

8. Erbaaspor 24 maç 18 gol (3. Lig 1. Grup)

9. Nevşehir Belediye 24 maç 17 gol (3. Lig 1. Grup)

10. Pendikspor 23 maç 18 gol (2. Lig Beyaz)

11. Düzcespor 24 maç 19 gol (3. Lig 2. Grup)

12. Fatsa Belediye 24 maç 19 gol (3. Lig 1. Grup)

13. Ankaragücü 26 maç 19 gol (TFF 1. Lig)

14. Hek. Trabzon 27 maç 19 gol (2. Lig Kırmızı)

15. Trabzonspor 27 maç 20 gol (Süper Lig)