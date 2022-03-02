Avrupa tamam, sıra Olimpiyat’ta

Kağıtsporlu judocular gözünü 2024 Olimpiyatlarına dikti. Millilerimiz son Avrupa şampiyonasından 2 gümüş madalyayla döndü
POLONYA’DA DÜZENLENDİ
Polonya’nın Varşova şehrinde 34 ülkeden 497 sporcunun yarıştığı Olimpiyat Puan müsabakalarında biri olan Avrupa Açık Judo Turnuvasında mücadele eden Kocaeli’nin gururları, turnuvadan 2 gümüş madalya ve olimpiyat puanları ile döndü.
KÜRSÜDE KOCAELİ VAR
Avrupa Açık Judo Turnuvasında 48 kilogramda mücadele eden başarılı sporcu Sıla Ersin rakiplerini tek tek eleyerek finale kadar çıkmayı başarsa da finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, 90 kilogramda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcusu Ömer Kemal Aydın yine gümüş madalyanın sahibi oldu.
2024 İÇİN PUAN TOPLAMAYA BAŞLADILAR
Turnuvada başarı ile mücadele eden Kocaeli’nin gururu başarılı sporcular elde ettikleri dereceler ile Olimpiyat yolunda puan toplamayı başardı. Şampiyonada kürsüde yer alan Sıla Ersin ve Ömer Kemal Aydın’ın yanı sıra 48 kilogramda Merve Azak 5.,+90 kilogramda mücadele eden Münir Ertuğ 7.olarak turnuvadan Olimpiyat puanı ile döndü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.