02 Mar 2022 - 16:24- Spor G: 02 Mar 2022 - 16:26

İYİ Parti’den amatörlere destek
İYİ Parti’den amatörlere destek mask

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve İlçe Yöneticileri, Kartepe'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Tamyüksel, sporun ve sporcunun gelişiminde gayretle çalışan, Türk sporunun adeta belkemiği olduğunu söylediği kulüplerin ihtiyaçlarını ellerinden geldiğince karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Kartepe'yi 1.Amatör Küme'de temsil eden ve Play Off Mücadelesi veren Şirin ile yakında başlayacak olan 2.Amatör Küme'de mücadele edecek olan Nusretiye’nin antrenmanlarına katılan Tamyüksel, destek verdi.

02 Mar 2022 - 16:24 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.739.336 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel’de 1 Mart Faciası anıldı mask
Karamürsel’de 1 Mart Faciası anıldı
Avrupa tamam, sıra Olimpiyat’ta mask
Avrupa tamam, sıra Olimpiyat’ta
İYİ Parti’den amatörlere destek mask
İYİ Parti’den amatörlere destek
Belediye Derincespor ve Taha Türkiye’nin en iyisi mask
Belediye Derincespor ve Taha Türkiye’nin en iyisi
Kadın Süper'de 12. hafta bitti mask
Kadın Süper'de 12. hafta bitti
Haydi maça maça: Kocaeli-Galatasaray mask
Haydi maça maça: Kocaeli-Galatasaray
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL