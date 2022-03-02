İYİ Parti’den amatörlere destek

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve İlçe Yöneticileri, Kartepe'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Tamyüksel, sporun ve sporcunun gelişiminde gayretle çalışan, Türk sporunun adeta belkemiği olduğunu söylediği kulüplerin ihtiyaçlarını ellerinden geldiğince karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Kartepe'yi 1.Amatör Küme'de temsil eden ve Play Off Mücadelesi veren Şirin ile yakında başlayacak olan 2.Amatör Küme'de mücadele edecek olan Nusretiye’nin antrenmanlarına katılan Tamyüksel, destek verdi.