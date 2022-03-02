Karamürsel’de 1 Mart Faciası anıldı

Dönemin şartlarında lise bulunmayan Karamürsel’de birçok öğrencinin kullandığı Üsküdar Vapuru, 1 Mart 1958’de İzmit’ten içinde bulunan çoğu öğrenci olan 400’e yakın yolcusuyla hareket etmesinden kısa bir süre sonra Derince ilçesi açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle battı. Resmi kaynaklara göre 392 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından olan 1 Mart olayı 64. yılında Karamürsel’de de anıldı.

İLÇE PROTOKOLÜ KATILDI

Anma törenine Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, Savcı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Burhan Gülbaş, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaş katıldı.

DENİZE KARANFİL BIRAKTILAR

Buradaki törenin ardından Karamürsel Vapur İskelesi meydanına geçen heyet, kazada hayatını kaybedenler için denize karanfil bıraktı. Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyeleri tarafından da denizden ‘1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz’ yazılı pankart çıkartıldı.