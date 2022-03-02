02 Mar 2022 - 16:28- Gündem G: 02 Mar 2022 - 16:29

4’üncü Dilovası Kitap Fuarı açıldı

Dilovası Belediyesi tarafından 4’üncüsü organize edilen kitap fuarı öğrencilerin yoğun katılımıyla, Dilovası Kültür Merkezi’nde başladı
4’üncü Dilovası Kitap Fuarı açıldı mask
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Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarı önceki gün kapılarını kitapseverlere açtı. 100 yayınevinin katılımı ile başlayan ve hafta boyunca sürecek fuarın açılışı, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Siyasi Parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri, Muhtarlar Ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

DİLOVASI OKUYOR

Dilovalılar’ı Kitap Fuarı’na davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İnsanların gelişiminde, hayata ve olaylara bakış açılarında kitapların çok büyük önemi vardır. Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekâmızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. “Dilovası Okuyor” sloganı ile başlayan 4. Kitap Fuarımızda sayısız kitap, yüzlerce yayınevi, yazarlar ve çok özel söyleşilerle bir araya geleceğiz. Tüm kitapseverleri, öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

02 Mar 2022 - 16:28 - Gündem

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