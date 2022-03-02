4’üncü Dilovası Kitap Fuarı açıldı

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarı önceki gün kapılarını kitapseverlere açtı. 100 yayınevinin katılımı ile başlayan ve hafta boyunca sürecek fuarın açılışı, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Siyasi Parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri, Muhtarlar Ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.
DİLOVASI OKUYOR
Dilovalılar’ı Kitap Fuarı’na davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İnsanların gelişiminde, hayata ve olaylara bakış açılarında kitapların çok büyük önemi vardır. Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekâmızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. “Dilovası Okuyor” sloganı ile başlayan 4. Kitap Fuarımızda sayısız kitap, yüzlerce yayınevi, yazarlar ve çok özel söyleşilerle bir araya geleceğiz. Tüm kitapseverleri, öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.