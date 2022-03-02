Gümüşhaneliler’den Ömer İslamoğlu’na ziyaret

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve yönetimi, yakın zamanda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Ömer İslamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Köksal Kara, aynı zamanda vakfın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten İslamoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.

“BAŞARILI İŞLER YAPACAĞINA İNANIYORUM”

İslamoğlu’nun, daire başkanlığı görevini de layığıyla yerine getireceğini ifade eden Vakıf Başkanı Köksal Kara, “Hemşerimizin böyle önemli bir göreve gelmesi vakıf yönetimi olarak bizleri gururlandırdı. Başarılı işler yapacağına inanıyorum. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım adına kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.