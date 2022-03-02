Gümüşhaneliler’den Ömer İslamoğlu’na ziyaret

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve yönetimi, yakın zamanda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Ömer İslamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Köksal Kara, aynı zamanda vakfın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten İslamoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.
“BAŞARILI İŞLER YAPACAĞINA İNANIYORUM”
İslamoğlu’nun, daire başkanlığı görevini de layığıyla yerine getireceğini ifade eden Vakıf Başkanı Köksal Kara, “Hemşerimizin böyle önemli bir göreve gelmesi vakıf yönetimi olarak bizleri gururlandırdı. Başarılı işler yapacağına inanıyorum. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım adına kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.