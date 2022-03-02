02 Mar 2022 - 16:29- Eğitim G: 02 Mar 2022 - 16:31

Atatürk M.T.A.L kendi yaptığı robot ile yarışmaya katılıyor

İzmit Atatürk M.T.A.L 8264 Ekobot41 robotu ile First Robot Yarışmalarına katılım sağlayacak
Atatürk M.T.A.L kendi yaptığı robot ile yarışmaya katılıyor mask

Merkezi Amerika'da düzenlenen Türkiye'de de Fikret Yüksel Vakfının organize ettiği First Robot Yarışmalarına İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8264 Ekobot 41 isimli robot ile katılım sağlayacak. 4-6 Mart tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek yarışma sonucunda dereceye giren takımlar 20 Nisan'da Amerikada düzenlenecek olan Şampiyonaya katılım hakkı kazanacaktır.

ÖĞRENCİLERDE YER ALDI

Robotun yapımında Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Cihan Karahasan, Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmeni Harun Kurnaz, Makina Taknolojileri Alan Öğretmenleri Osman Çolakoğlu, Murat Esen, Ercan Sevilmiş ve Elektronik Alan Öğretmeni Cebrail Arın ile Bilişim, Elektrik, Makina Teknolojileri Alanlarından öğrenciler yer aldı.

02 Mar 2022 - 16:29 - Eğitim

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