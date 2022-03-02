Atatürk M.T.A.L kendi yaptığı robot ile yarışmaya katılıyor

Merkezi Amerika'da düzenlenen Türkiye'de de Fikret Yüksel Vakfının organize ettiği First Robot Yarışmalarına İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8264 Ekobot 41 isimli robot ile katılım sağlayacak. 4-6 Mart tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek yarışma sonucunda dereceye giren takımlar 20 Nisan'da Amerikada düzenlenecek olan Şampiyonaya katılım hakkı kazanacaktır.
ÖĞRENCİLERDE YER ALDI
Robotun yapımında Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Cihan Karahasan, Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmeni Harun Kurnaz, Makina Taknolojileri Alan Öğretmenleri Osman Çolakoğlu, Murat Esen, Ercan Sevilmiş ve Elektronik Alan Öğretmeni Cebrail Arın ile Bilişim, Elektrik, Makina Teknolojileri Alanlarından öğrenciler yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.