02 Mar 2022 - 16:30- Ekonomi G: 02 Mar 2022 - 16:31

Hyundai Assan’da emekliliğe yolculuk

Hyundai Assan emekliliğe hak kazanan çalışanlarını törenle uğurladı. HAOS’ta 20 yılı aşkın süredir çalışmakta olup, emekliliğe hak kazanan çalışanları için emeklilik töreni düzenlendi.
Hyundai Assan’da emekliliğe yolculuk mask
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Törene, HAOS Başkanı Sangsu Kim, Fabrika Direktörü Wongyun Park, İdari Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım, Üretim Direktörü Uygur Koşal, diğer yöneticiler ve çalışanlar katıldılar. Başkan Sangsu Kim emektar çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, şirketin bugünlere gelmesinde gösterdikleri gayretleri ve emekleri için teşekkür ederek, emekliliğin bir veda olmadığını ifade etti.

YILLARIN YORGUNLUĞU

Bu yeni başlangıcın emekli olan çalışanlarımıza ve ailelerine sağlık mutluluk getirmesini diledi. Emekliliğe adım atan çalışanlar, arkadaşlarından ve iş ortamlarından ayrılıp emekli oldukları için buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler. Yılların yorgunluğunu dinlenerek, gezerek ve hobilerine vakit ayırarak geçireceklerini söylediler.

02 Mar 2022 - 16:30 - Ekonomi

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