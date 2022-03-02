Hyundai Assan’da emekliliğe yolculuk

Törene, HAOS Başkanı Sangsu Kim, Fabrika Direktörü Wongyun Park, İdari Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım, Üretim Direktörü Uygur Koşal, diğer yöneticiler ve çalışanlar katıldılar. Başkan Sangsu Kim emektar çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, şirketin bugünlere gelmesinde gösterdikleri gayretleri ve emekleri için teşekkür ederek, emekliliğin bir veda olmadığını ifade etti.
YILLARIN YORGUNLUĞU
Bu yeni başlangıcın emekli olan çalışanlarımıza ve ailelerine sağlık mutluluk getirmesini diledi. Emekliliğe adım atan çalışanlar, arkadaşlarından ve iş ortamlarından ayrılıp emekli oldukları için buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler. Yılların yorgunluğunu dinlenerek, gezerek ve hobilerine vakit ayırarak geçireceklerini söylediler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.