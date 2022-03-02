02 Mar 2022 - 16:31- Ekonomi G: 02 Mar 2022 - 16:32

Anadolu Hayat Emeklilik çocuklara önem veriyor

Anadolu Hayat Emeklilik “Çocuğum için BES” ürünüyle 75 bin çocuğun geleceğini güvence altına aldı
Anadolu Hayat Emeklilik çocuklara önem veriyor mask

Anadolu Hayat Emeklilik’in 18 yaşından küçüklere yönelik sunduğu ve yoğun ilgi gören “Çocuğum için BES” ürünü, sekizinci ayında 75 bin katılımcıya ulaştı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Bu düzenleme çok küçük yaşlardan itibaren düzenli birikim yapmanın alışkanlık haline gelmesini sağlayacak. Devlet katkısının yüzde 30’a yükselmesinin, ebeveynlerin çocukları için BES kapsamında tasarruf yapma yönündeki eğilimlerini daha da artıracağını düşünüyoruz. Yapılan sektörel tahminlere göre, 2022 yılında 1 milyon çocuğun sisteme dahil olması bekleniyor” dedi.

02 Mar 2022 - 16:31 - Ekonomi

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