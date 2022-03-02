02 Mar 2022 - 16:31- Ekonomi G: 02 Mar 2022 - 16:32

Goodyear, 2021 yılında ihracatını artırdı

2020 yılında Türkiye’nin 71’inci, Türk otomotiv sektörünün ise 14’üncü en büyük ihracatçısı olan Goodyear, zorlu geçen 2021 yılında da ekonomi için katma değer yaratmaya devam ederek ihracatını 237 milyon ABD dolarına çıkardı.
Goodyear, 2021 yılında ihracatını artırdı mask

Türkiye’de 2021 yılında toplam otomobil üretimi, tedarik sorunları nedeniyle bir önceki yıla oranla % 8 azalarak 782.835 adet düzeyinde gerçekleşti. Goodyear küçülen pazara rağmen orijinal ekipman lastiği ve pazarın en önemli tedarikçisi olduğu hafif ticari araç lastiği üretiminde satışlarını adet bazında %18 artırma başarısı gösterdi.

LASTİK YENİLEME TALEBİ

Goodyear Lastikleri Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "İhracatımızı artırarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Daralan otomotiv pazarına rağmen, Goodyear olarak faaliyetlerimiz ivmesini korudu. Yenileme pazarında da olumlu sektör trendlerinden faydalanmaya devam ettik. Tüketicilerin lastik yenileme talebi hızını korudu ve biz de bu pazarda güçlü sonuçlar elde ettik.”

FİLO LASTİK HACMİ

Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Taşımacılık sektörü rekor yük hacmine doğru ilerlerken, biz de Goodyear olarak en büyük ticari müşterilerimizin yüksek talebiyle karşılaştık. Bunun sonucunda, filo lastik hacminin pandemi öncesi seviyelerin oldukça üstünde olmasıyla, ticari faaliyetlerimiz 2021’de güçlü bir performans ortaya koydu.”

02 Mar 2022 - 16:31 - Ekonomi

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