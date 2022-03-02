Goodyear, 2021 yılında ihracatını artırdı

Türkiye’de 2021 yılında toplam otomobil üretimi, tedarik sorunları nedeniyle bir önceki yıla oranla % 8 azalarak 782.835 adet düzeyinde gerçekleşti. Goodyear küçülen pazara rağmen orijinal ekipman lastiği ve pazarın en önemli tedarikçisi olduğu hafif ticari araç lastiği üretiminde satışlarını adet bazında %18 artırma başarısı gösterdi.
LASTİK YENİLEME TALEBİ
Goodyear Lastikleri Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "İhracatımızı artırarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Daralan otomotiv pazarına rağmen, Goodyear olarak faaliyetlerimiz ivmesini korudu. Yenileme pazarında da olumlu sektör trendlerinden faydalanmaya devam ettik. Tüketicilerin lastik yenileme talebi hızını korudu ve biz de bu pazarda güçlü sonuçlar elde ettik.”
FİLO LASTİK HACMİ
Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Taşımacılık sektörü rekor yük hacmine doğru ilerlerken, biz de Goodyear olarak en büyük ticari müşterilerimizin yüksek talebiyle karşılaştık. Bunun sonucunda, filo lastik hacminin pandemi öncesi seviyelerin oldukça üstünde olmasıyla, ticari faaliyetlerimiz 2021’de güçlü bir performans ortaya koydu.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.