Gebze Center’den sıfır atığa destek

Gebze Center AVM, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması v e gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için ‘Sıfır Atık’ ilkesi ile faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılında Sıfır Atık Belgesi ve Atık Getirme Merkezi Belgesi alan AVM, başlattığı “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Atık Getirme Merkezi kurarak yedi kategoride aylık 25 ton atığın dönüştürülmesini sağlamıştı. Şimdi ise elektronik atıklarını getirenler ile Gebze’de “Türkiye’nin İlk Sıfır Atık Ormanı” yeşertilecek.