02 Mar 2022 - 16:32- Ekonomi G: 02 Mar 2022 - 16:33

Vodafone Freezone internetten yemeyecek
Vodafone Freezone internetten yemeyecek mask

Vodafone FreeZone, genç müşterilerine sunduğu faydalara bir yenisini daha ekledi.  Dünyada ve Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok, FreeZone Güzellikleri kapsamında tarifelere ek verilen internetinden yemeyen uygulamalar arasına katıldı. TikTok’un yeni Çokkullanıcılı Artırılmış Gerçeklik (AR) Efekti özelliği de ilk kez Vodafone ile birlikte Türkiye pazarına sunuldu.

02 Mar 2022 - 16:32 - Ekonomi

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