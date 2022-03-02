MCP’den Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamalarına eleştiri

Milliyetçi Cumhuriyet Partisi (MCP) İl Başkanı Varol Tantoğlu, yazlı bir açıklama yayınlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geçtiğimiz gün İzmit’te yaptığı açıklamaları eleştirdi. Tanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “AKP iktidarı, ülkemizde meydana gelen olumsuz bir durumda veya problemde sorumluluğu topyekûn dış mihraklara dayandırıyor. Kentimizi ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu Şehir Hastanesi Tramvay Yolu’nun gecikmesinin sebebini dış mihraklara dayandırdı. Bakan bu bahanelere inanacak bir seçmen kitlesi olduğunu biliyor. İşin gerçeği ise; Şehir hastanesi tramvay yolu, yeterliliği olmayan şirkete ihale edilmesi. Mahkeme kararı ile durdurulan ve tekrardan davet yoluyla aynı şirkete işin ihale edilmesidir.

“EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİ”

Ayrıca, işin gecikmesi 2023 yılında yapılacak genel seçim öncesi seçim aracı olarak kullanılacak olması. Daha önceki seçimlerde de gördük, tramvay araçlarını Anıtpark’ta sergilemişlerdi. Devletin yapması gerekenleri bir lütuf gibi göstermek çok yanlış bir davranış. Normal olan devletin yurttaşlarına yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmesi ve hayat geçirmesidir. İhalelerle şirketleri zengin etmek yerine daha yaşanabilir bir ülke inşa edilmeli. Şu an ülkemizin en önemli sorunu ekonomi.”