YRP Kartepe sahaya indi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kartepe İlçe Başkanı Hüseyin Bayır ve beraberindeki heyet, Köseköy Cumartesi pazarı esnafı ziyarette bulunarak pazarcıların ve esnafın sorunlarını dinlediler. Pazarcı esnafı kendilerinin de halk gibi geçim sıkıntısı çektiğini artık tezgâhlarda ki ürünlerin üzerine fiyat etiketi koymaya utandıklarını söyleyerek bu durumun biran evvel düzeltilmesi gerektiğini anlattılar. Başkan Bayır, iktidara geldiklerinde özellikle pazar esnafı başta olmak üzere işçinin memurun emeklinin çiftçinin her kesimin sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını belirtti.