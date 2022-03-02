"2023’e kadar frene basmak yok"

AKP Körfez İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma Meclisi, Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık bin kişinin doldurduğu salonda coşku hiç eksik olmazken, partililer ellerinde bayraklarla çalan müziğe eşlik etti, toplantı şölen havasında geçti. Toplantıda 3 yılda Körfez’de hayata geçirilen projeleri aktaran Başkan Şener Söğüt, “3 yılda Büyükşehir, Bakanlıklarımız ve biz, 1 Milyar TL’lik projeyi hayata geçirdik” dedi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş de muhalefete yüklendi, “Menfaat birlikteliği içerisindeler” dedi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Toplantıya, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, AKP MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, eski il ve ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın açılış konuşması ile başlayan programda; İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Samet Sağır’da kısa birer konuşma gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’ndan okuduğu dörtlükle konuşmasına başlayan İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Körfez bu akşam muhteşem, tarih yazmaya devam ediyor, davasına sahip çıkıyor”dedi.

BAŞKAN ŞENER SÖĞÜT; “GÖNÜLLERE GİRİYORUZ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise çalışmaların yer aldığı tanıtım filminin izlenmesi sonrasında kürsüye geldi. Söğüt, “Aşkla çalışan yorulmazmış. Biz de ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaşadığımız bu kentin her santimetre karesine hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Birçok projeyi hayata geçirebilirsiniz ama bizim en önemli gayemiz gönül köprüsü kurmak, gönülleri kazanmak ve gönüllere girmek. Amacımız ve hedefimiz bu”dedi.

ELLİBEŞ, “KÖRFEZ’DE BAŞARILI BİR 3 YIL”

Altyapı çalışmalarından, üstyapı düzenlemelerine, yeni sosyal tesislerden, yaşam merkezlerine kadar hayata geçirilen projeleri tek tek slayt eşliğinde teşkilat üyelerine anlatan Başkan Şener Söğüt’ün ardından İl Başkanı Mehmet Ellibeş konuşmasını gerçekleştirdi. “Yerel yönetimler ağırlıklı yaptığımız danışma meclislerimizin 11.’sini burada başarıyla yapıyoruz” diyen Ellibeş, “28 Şubat’ta bundan 25 yıl önce Türk demokrasisine post modern bir darbe vuruldu. O günleri unutmadık, o günlerden sonra yaşanan olayları da unutmadık, unutmamalıyız. Ama ne oldu; onlara en güzel cevabı halk verdi; AK Parti’yi 20 yıldır iktidarda tuttu. Bu darbe çığırtkanlarına atılan en güzel tokat oldu.

MENFAAT BİRLİKTELİĞİ

Bu 21 yılda ülkemiz kat be kat büyüdü ama bu anlayış bitmedi. Bugün masada toplananlar bir eskiye dönme hayali kurmaktalar. Hala geriye takılmışlar. Ama Cumhur İttifakı ortakları ileri diyor. Allah’ın izniyle bu fırsatı bunlara bu millet vermeyecek. Biz hep beraber kurduğumuz Gönül köprümüzle 2023 seçimlerinde AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı diyeceğiz. Bunların tek ortak yanı AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı” dedi.