Vali Yavuz ve Bulut işyeri yanan esnafları ziyaret etti

İzmit Sanayi Mahallesi’nde 28 Şubat 2022 Pazartesi akşamı yangın çıkmış, 5 esnafın işletmesi hasar almıştı. Yangının çıktığı saatlerde bölgeye giden Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden bölgeye intikal etti. Vali Seddar Yavuz ile birlikte, zarar gören işyerlerini tek tek gezen Başkan Bulut’a, KOTO Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen de eşlik etti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Yangının meydana geldiği işyerlerinde incelemeler yapan, iş yeri sahiplerinden ve AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan’dan detaylı bilgiler alan heyet, esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, bu tür elim olayların bir daha meydana gelmemesi temennisinde bulundu.