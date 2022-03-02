Melikşah Taşkın'dan dikkat çeken FETÖ açıklaması!

AKP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın 2018 yılında yönetim listesinde yer alan ve il başkanlığı fotoğrafçısı olarak da bir dönem görev yapan Yuşa Erten, FETÖ suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, Erten’in etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü. Bir diğer yandan Erten, İSU’nun müteahhit kadrosundan Alo 185’te işe başladığı, olay sonrası ise iş akdi fesh edildiği de iddia edilmişti.

BÜYÜKŞEHİR’DE GÖREV YAPIYORDU

Erten’in ardından devam eden soruşturma kapsamında, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim eden Metin Geldeş’in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alındığı, Geldeş’in Yuşa Erten gibi etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öne sürüldü. Geldeş’in Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Akademik Üniversite sorumlusu olduğu, soruşturma kapsamında ise iş akdinin fesh edildiği de iddia edildi.

“İTİRAFÇI OLUP KARAKOLLARA DÜŞMEDİNİZ”

Bilindiği gibi Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı yarışında MHP’nin desteklediği Ülkücü Fahrettin Porsuk’un seçimi bir oy farkla kazanması nedeniyle seçimleri tekrar ettiren Geldeş, yapılan ikinci seçimde başkanlığı kazandı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Geldeş’in itirafçı olduğunun öne sürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda seçim zamanı fotoğrafını paylaşarak, “FETÖ itirafçısı olup karakollara düşmediniz. Ülkücünün hakkını savundunuz. Davamız için mücadele ettiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Her zaman olduğu gibi başımız dik alnımız açık. Tarih bizi yine haklı çıkarttı. İlahi adalette zaman aşımı olmaz” ifadelerine yer verdi.

“HÜLAGÜ VE YARDIMCISI NE DÜŞÜNÜYOR?”

Özdemir’in ardından dönemin Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ile ilgili, “24 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimlerini kazandığımız halde iptal edip seçimi yineleyen, allem edip kallem edip bu FETÖ’cüye kazandıran Rektör Sayın Sadettin Hülagü ve yardımcısı Bekir Çakır FETÖ itirafçısı …. için acaba ne düşünüyor? Üniversite teşkilatımızın 3 aylık emekleri bu şahsı korumak için heba edildi. Tarih dün olduğu gibi bugün de Ülkücü hareketi haklı çıkartmıştır” dedi.