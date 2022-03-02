Hürriyet, Osieck’i İzmit’e getiriyor

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un 56. kuruluş yılı ve 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü etkinlikleri için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerde Kocaelispor’a geniş yer verecek İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te çok özel bir konuğu ağılayacak. Kocaelispor’a 1997 yılında ilk kez Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Holger Osieck, tarihi zaferin 25. yıl dönümünde İzmitliler ile buluşacak.

OSİECK, YILLAR SONRA İZMİT’E GELECEK

Alman teknik adam, eşi Elizabeth Osieck ile birlikte Başkan Hürriyet’in daveti üzerine 16 Nisan’da İzmit’e gelecek. 1997 yılında Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra bir daha İzmit’e gelme fırsatı bulamayan Osieck, bu sayede birçok eski dostu ve futbolcusu ile hasret giderme fırsatı bulacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

BÜYÜK NOSTALJİ 16 NİSAN CUMARTESİ

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un Trabzonspor’u 1-0 yenerek tarihinde ilk Türkiye kupasını kazandığı gün olan 16 Nisan’da, zaferin 25. yılına özel program yapacak. O tarihte Kocaelispor’da forma giyen futbolcu ve yöneticilerin birçoğunun katılacağı programda Kocaelisporlular güzel bir nostalji yaşayacak.