CHP İzmit Gençlik Kolları adayı FETÖ’cü ev arkadaşı nedeniyle ifade verdi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Kocaeli’de 7 kişi gözaltına alındı. İddialara göre soruşturma kapsamında AKP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın 2018 yılında yönetim listesinde yer alan ve il başkanlığı fotoğrafçısı olarak da bir dönem görev yapan Yuşa Erten, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim eden Metin Geldeş gözaltına alınmış, şahıslar itirafçı olmuşlardı.
BİLGİSİNE BAŞVURULDU
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlık yarışında son seçimlerinde aday olan Ahmet Ömer Kavut, eski ev arkadaşının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle emniyete giderek 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği de bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.