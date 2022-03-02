02 Mar 2022 - 18:12- Gündem G: 02 Mar 2022 - 20:36

CHP İzmit Gençlik Kolları adayı FETÖ’cü ev arkadaşı nedeniyle ifade verdi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Ahmet Ömer Kavut, eski ev arkadaşının FETÖ/PDY nedeniyle gözaltına alınmasının ardından emniyete gidip bilgi sahibi olarak ifade verdi.

CHP İzmit Gençlik Kolları adayı FETÖcü ev arkadaşı nedeniyle ifade verdi mask

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Kocaeli’de 7 kişi gözaltına alındı. İddialara göre soruşturma kapsamında AKP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın 2018 yılında yönetim listesinde yer alan ve il başkanlığı fotoğrafçısı olarak da bir dönem görev yapan Yuşa Erten, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim eden Metin Geldeş gözaltına alınmış, şahıslar itirafçı olmuşlardı.

BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlık yarışında son seçimlerinde aday olan Ahmet Ömer Kavut, eski ev arkadaşının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle emniyete giderek 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği de bildirildi. 
# chp

02 Mar 2022 - 18:12 Kocaeli- Gündem

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