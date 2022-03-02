02 Mar 2022 - 19:41- Gündem G: 02 Mar 2022 - 19:47

Bakan Koca, coronada yeni dönemi açıkladı

Bilim Kurulu’ndan maske ve kısıtlama kararı! Bakan Koca, coronada yeni dönemi açıkladı
Bakan Koca, coronada yeni dönemi açıkladı mask


Bilim Kurulu, corona virüsüyle mücadelede gelinen nokta, maske yasağı ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronada alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre maske ve HES kodu zorunluluğu kalktı. Öte yandan okullarla ilgili de yeni bir karar alındı. İşte 5 maddede yeni corona kararları...

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

OKULLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

02 Mar 2022 - 19:41 - Gündem

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