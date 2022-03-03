03 Mar 2022 - 09:31- Asayiş G: 03 Mar 2022 - 09:33

Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil, önce tankere sonra kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.
Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı mask

Kaza, Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu İznik sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametine seyir halinde olan G.S. idaresindeki 41 SD 623 plakalı otomobil aniden şerit değiştirince önünde seyir halinde olan 41 F 5243 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil, bu kez de sol şeritten gelen 34 BJT 299 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan H.D. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı olduğu tespit edilen G.S. ve H.D. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

03 Mar 2022 - 09:31 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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