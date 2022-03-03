CHP'li Yıldızlı Bakan Soylu’ya seslendi

AK Parti’nin Kocaeli’de, partide ve kamu kuruluşlarında uzun yıllar görev verdikleri Yuşa Ertan ve Metin Geldeş’in FETÖ’den gözaltına alınması sonrası CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı; “Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da çağrıda bulunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde aradığınız örgüt üyeleri aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Teşkilatı içerisinde maaşlı sigortalı çalıştırılıyor. Araştırmanızı doğru yerde yapın” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı ve AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar çeşitli kademelerde görevlendirilen Metin Geldeş ve Yuşa Erten’in FETÖ’den gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için örgütün itirafçıları olarak başvuru yapmaları büyük infial yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, infial yaratan gözaltıların ortaya çıkması sonrası birbirlerini suçlayan iktidar partisinin yöneticilerine böyle seslendi; “AK Parti yöneticileri bu kez birbirlerine karşı kim daha FETÖ’cü yarışına girdi. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da çağrıda bulunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde aradığınız örgüt üyeleri aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Teşkilatı içerisinde maaşlı sigortalı çalıştırılıyor. Araştırmanızı doğru yerde yapın. Bu olayla bir kez daha anlamış olduk ki, her fırsatta bizleri FETÖ ile ilişkilendirmeye çalıştığınız mesnetsiz açıklamalarınızın sebebi sizlerin terör örgütleri ile olan ilişkinizi örtbası etmeye çalışmanızdan ve baştan aşağı bu çarpık ilişkilere batmış olmanızdandır”

HEM AK PARTİ’DE HEM AK PARTİLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞTILAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan Yuşa Erten’in AK Parti’de uzun süre çeşitli kademelerde görev aldığı ve son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSU’nun müteahhit kadrosundan ‘ALO 185’ ihbar hattında iş başı yaptığı ortaya çıktı. 2018 yılında AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı seçilen Yuşa Erten, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nda fotoğrafçı olarak çalışmaya başladıktan başkan yardımcılığından istifa etti. Yuşa Erten’in birkaç ay önce İSU’da iş başı yaptığı sürece kadar AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı tarafından sigortasının yatırıldığı ve partinin maaşlı çalışanı olduğu öğrenildi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’ten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmemesine tepkiler büyüyor.

CUMHURBAŞKANI’NA KÜLLİYEDE ÇİÇEK VERMİŞ

Olayın yankıları sürerken bu kez Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ operasyonu ile AK Parti içerisinde farklı yerlerde görev alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Metin Geldeş gözaltına alındı. Geldeş, AK Parti Gençlik Kolları Doğu Marmara Koordinatörü olduğu 2016 yılında, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı’na aday oldu. Seçimi kaybetmesine rağmen AK Partili iktidar yöneticilerinin desteğini alarak sonucu iptal ettiren Geldeş, seçimleri tekrarlatarak konsey başkanı seçildi. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan Geldeş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim etti.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI YEREL YÖNETİMLERDE DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan her ikisi isim etkinlik pişmanlık yasasından faydalanmak için FETÖ’nün itirafçısı olmak adına başvuru yaptı. AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerde maaşlı olarak çalışan ve daha önce teşkilat içerisinde çeşitli görevlerde yer alan Erten ve Geldeş’in, gözaltına alınmaları sonrası iş akdinin feshedildiği öğrenildi. İnfial yaratan olayın ortaya çıkması sonrasında CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı iktidar partisi yöneticilerine seslendi. FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması konusunda mecliste hep geri adım atan iktidarın yerel yönetimlerde de aynı tutumu sürdürdüğünü ifade eden Başkan Yıldızlı, “Binlerce gencimiz işsizken, torpille yakınlarını kamu kuruluşlarına yerleşen iktidar yöneticilerinin FETÖ’cüleri nasıl kendi içlerinde besleyip büyüttüklerini bir kez daha görmüş olduk. Bunca kirliliğin, ihanetin içerisinde AK Partili yöneticilerin utanmadan sürdürdüğü bu sessizliği halkımızın vicdanına bırakıyorum.”