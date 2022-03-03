03 Mar 2022 - 09:44- Asayiş G: 03 Mar 2022 - 09:46

Aranan 22 kişi polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle haklarında yakama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan 22 kişi polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, silahla yağma, kasten yaralama, tehdit, güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

03 Mar 2022 - 09:44 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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