Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, silahla yağma, kasten yaralama, tehdit, güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
03 Mar 2022 - 09:44- Asayiş Güncelleme: 03 Mar 2022 - 09:46
Aranan 22 kişi polise yakalandı
Kocaeli’de daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle haklarında yakama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.