Aranan 22 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, silahla yağma, kasten yaralama, tehdit, güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.