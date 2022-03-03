Derince cinayetinin zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katındaki Ufuk İ.’ye ait daireye misafir olarak gelen Tolga Görez (35), arkadaşı Ufuk İ. (54) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran Ufuk İ., Tolga Görez'e ateş açtı. Görez ağır yaralanırken Ufuk İ. ise olay yerinden kaçtı. Zanlı Ufuk İ. olayın ardından Görez’in kardeşi Ferdi Görez’i telefonla arayarak, “Kardeşini vurdum haberin olsun” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Telefonun ardından olay yerine gelen Ferdi Görez, kardeşini kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tolga Görez’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Derince Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Ufuk İ. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre Tolga Görez’in bir süredir Ufuk İ. ve ailesini tehdit ettiği ve aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü. Derince Belediyesinde çalışan ve bir süre önce işten ayrıldığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası olan Tolga Görez’in cenazesinin 3 Mart Perşembe günü Çınarlı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenilirken Asayiş Şube Mürülüğünde işlemleri tamamlanan Ufuk İ. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.