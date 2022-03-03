Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği nitelikli cinsel saldırı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan Ş.Ö.(58) isimli şahıs, polis ekiplerince Gölcük’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
03 Mar 2022 - 10:23- Asayiş Güncelleme: 03 Mar 2022 - 10:25
12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Kocaeli’de daha önce işlediği çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.