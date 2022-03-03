12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği nitelikli cinsel saldırı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan Ş.Ö.(58) isimli şahıs, polis ekiplerince Gölcük’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.