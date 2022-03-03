Gençler bilgileriyle yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele etti. 3’er kişiden 6 takımın karşılaştığı yarışmada Halide Edip Adıvar takımı ipi göğüsleyerek 1. oldu. Eşitlik sonucunda ise 2.’liği Ziya Gökalp takımı kazandı.

TÜM GENÇLERE KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Gençlerin kıyasıya mücadele ettiği bilgi yarışmasında sağlık, spor, genel tarih, edebiyat ve din bilgisi başlıklarında toplamda 30 soru soruldu. 20 sorunun ardından puanları eşit kalan son iki takıma ise 10 soru daha soruldu. Bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencilere günü anısına kitap hediye edildi.

BİRİNCİYE TABLET HEDİYE EDİLDİ

Bilgi yarışmasında ter döken gençler, jüri üyeleri karşısında sorulara yazılı olarak cevap verdi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu birinci olan Halide Edip Adıvar takımına ise tablet hediye edildi. Bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, öğrencilerin teşvik edilmesi, öğrencilere yarışma kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bilgi yarışması düzenlediklerini aktaran yetkililer, ‘’Bu tür bilgi yarışmalarının devamının geleceğini belirterek, yarışmaya renk katan tüm gençleri, öğretmenlerimizi kutluyoruz’ denildi. Bilgi yarışması toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.