Büyükşehir’den, 2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için 2 bin çiftçiye 2000 ton gübre ve 120 ton yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın tarımı geliştirmeye ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik başlattığı, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan gübre ve tohum desteği, 2022 yılında da sürüyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin 4 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor.

SON GÜN CUMA

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, ilkbahar dönemi için 2 bin çiftçiye 2000 ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. Bu kapsamda, üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Gebze, Kandıra ve Kartepe ziraat odası başkanlıklarına ve Karamürsel Belediyesi’ne, 4 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.

“BAŞKANIMIZ NE SÖYLEDİYSE YAPTI”

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, odaya kayıtlı 7000 üyelerinin olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu yem bitkisi tohumu ve gübre desteğinden faydalanmak için çiftçilerin müracaatlarını yaptığını söyledi.

İlkbahar dönemi desteği için vatandaşların yoğun bir talebinin olduğunu belirten Çetin, “Başvuru cuma günü sona ereceği için şu anda bir yoğunluk yaşanıyor. Türkiye’ye öncü olan projelerle çiftçilerimize destek veren Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. İnşallah bundan sonra da bu desteği sürdüreceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Çiftçilerin desteklerden dolayı çok memnun olduğunu kaydeden Çetin, şöyle konuştu: “Tahir başkanımız, ‘gerekirse bütün yatırımları durdur, tarıma destek veririm.’ demişti. Öncelikle üretim yapmalıyız. Üretmediğimiz zaman biz dışa bağımlı oluruz. Üretirsek daha ucuza mal edebiliriz. Hem tüketici mutlu olur hem de biz mutlu oluruz. Başkanımız bütün söyledikleriNİ yaptı şu ana kadar. Yeni projelere de imza atacağını düşünüyorum. Allah, kendisine güç kuvvet versin.”

ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Cihangir, Büyükşehir Belediyesi’nin daha önceki bazı desteklerinden de yararlandığını belirterek, “Şimdi de yem bitkisi tohumu ve gübre alacağım. Yüzde 50 hibeli olması bizim için çok büyük bir avantaj. Desteklerden dolayı çok memnunum. Artarak devam etmesini diliyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun.” diye konuştu. Çiftçi Mahmut Yaman ise mısır tohumu ve gübre almak için müracaat ettiğini dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi’nin önceki desteklerinden de yararlandım. Mazot, arpa ve bezelye tohumu aldım. Allah razı olsun, bize çok büyük faydası oldu. İnşallah gerisi de gelir. Tahir Başkanımıza teşekkür ederim. Onun çok daha başarılı olmasını dilerim. Cenabı Allah, devletimize zeval vermesin.” değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER DESTEKLERDEN DE YARARLANDILAR

Osman Karaağaç da mazot ve gübre desteği aldığını şimdi de tohum desteği için geldiğini söyleyerek, “Çok memnunuz. Keşke bu destekler böyle artarak devam etse. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Kandıra’da çiftçilik yapan İmren Zengin, daha önce mazot, mısır tohumu, fındık desteklerinden yararlandığını, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında biberiye diktiğini belirterek, “Desteklerden memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.