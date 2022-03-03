Kandıra’ya yeni yol, yeni hat

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra Otogar ile Kocaeli Otogar arasında sefer yapacak 801 numaralı hattın bugün itibarıyla hizmete alınacağını duyurdu. UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilecek 801 no’lu hat yeni Kandıra yolunu kullanacak.

YENİ HATTI DUYURDU

Başkan Büyükakın tarafından duyurusu yapılan 801 nol’u hat günde 28 sefer yapacak. Başkan Büyükakın, yeni hatla ilgili, ‘’Geçtiğimiz günlerde hizmete aldığımız Kandıra’mızın yeni yoluna yeni hat açarak daha hızlı ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Ekspres özelliği olan 801 numaralı hattımız Kandıra Otogardan hareket edip, Kocaeli Otogarına gelerek, buradan Akçaray’a ve 10 no’lu hatta ücretsiz aktarma sağlayacak. Gelen talepler doğrultusunda kurulan bu hattımızın Kandıra’lı vatandaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim’’ bilgisini verdi.

ÜCRETSİZ AKTARMA

801 numaralı hat hem Kocaeli Üniversitesine hem de Akçaray’la şehir merkezine ‘’ücretsiz’’ aktarma sağlayacak. Tramvayla gerçekleşecek bu aktarma sayesinde şehrin belirli bölgelerinde oluşabilecek trafik yoğunluğu da ortadan kaldırılacak. 10 numaralı hat ile de Kandıra’da ikamet eden öğrenci ve vatandaşlar, Kocaeli Üniversitesine rahatlıkla gelebilecek. 10 numaralı hat ve tramvayla otogara gelindiğinde 801 numaralı hatta tamamlayıcı aktarma uygulanacak.

GÜNDE 28 SEFER

Kocaeli ve Kandıra otogarlarından karşılıklı olarak kalkacak otobüsler günde 28 sefer gerçekleştirecek. Gün boyu genelde buçuklu saatlerde hareket edecek otobüsler yeni Kandıra yolunu kullanacakları için 801, Çubuklu, Çubuklubala ve F Tipi Cezaevine giremeyecek. Sefer saatlerine vatandaşlar www.ulasimpark.com.tr ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden erişebilecek.

18 M’LİK ARAÇLAR KULLANILACAK

801 numaralı hatta 18 m uzunluğundaki körüklü diye tabir edilen otobüsler kullanılacak. Daha fazla yolcu kapasiteli olan otobüslerle yapılacak seferler vatandaşların konforlu seyahat etmelerini sağlayacak. Ekspres olarak hareket edecek 801 şehrin içine girmeden terminalde yolcularını bırakacak. Bu sayede hem Kocaeli Üniversitesine (10 numaralı hatla) hem de tramvayla şehir merkezine vatandaşlar rahatlıkla ulaşımını gerçekleştirecek.

SEYAHAT FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Bugün vatandaşların hizmetine sunulan hat 801’in fiyat tarifesi de belli oldu. Tam 10.00 TL, öğrenci 5.50 TL ve indirimli tarife 6,65 TL olarak belirlendi. Hat 800 ile benzer ücretle taşımacılık yapacak otobüslerle vatandaşlar Kandıra-İzmit istikametinde otogarda inip 10 no’lu hat veya tramvaya binerek ücretsiz aktarma kullanacak. İzmit Otogar– Kandıra istikametinde önce hat 10 veya tramvaya ücret ödeyip, sonrasında tamamlayıcı aktarma ile 801 no’lu hatta binerek seferlerini gerçekleştirecekler.