Başkan Hürriyet, üst yönetim ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetim ekibiyle Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde toplantı yaparak belediye çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerin vatandaşlara kaliteli bir şekilde ulaştırılması ve çalışma verimliliğinin arttırılması adına üst yönetim ekibiyle istişare etti.

2022 PROJE YILI OLACAK

Tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Hürriyet, “Olağan toplantımızda, proje yılı olarak belirlediğimiz 2022 yılı hedeflerimizde ne aşamada olduğumuzu değerlendirdik. İzmit halkına daha kaliteli hizmetler sunabilmek için başkan yardımcıları ve koordinatörlerimiz ile düzenli olarak bir araya gelmeyi sürdüreceğiz” dedi.