03 Mar 2022 - 10:33- Gündem G: 03 Mar 2022 - 10:35

Başkan Büyükakın: Barış kazansın

Başkan Büyükakın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesini gazetecilere yaptığı açıklamada değerlendirdi
Başkan Büyükakın: Barış kazansın mask

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından gelişmeleri değerlendiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi(YBYK) Ulusal Heyeti Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Oradaki çocukların, masum halkın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Barış kazansın, diye temennilerimizi buradan oraya iletelim.” dedi

“İNŞALLAH BARIŞ GÖRÜŞMELERİ MASUM HALKIN LEHİNE SONUÇLANIR”

Başkan Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da büyük bir dram yaşandığını belirterek, şunları söyledi: “Oradaki çocukların, masum halkın yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. İnşallah çok hızlı bir şekilde orada da barış görüşmeleri sonuçlanır. Oradaki bu durum hızlı bir şekilde masum halkın lehine olacak şekilde sonuçlanır. Barış kazansın, diye temennilerimizi buradan oraya iletelim.”

03 Mar 2022 - 10:33 - Gündem

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