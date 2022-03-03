Başkan Büyükakın: Barış kazansın

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından gelişmeleri değerlendiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi(YBYK) Ulusal Heyeti Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Oradaki çocukların, masum halkın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Barış kazansın, diye temennilerimizi buradan oraya iletelim.” dedi
“İNŞALLAH BARIŞ GÖRÜŞMELERİ MASUM HALKIN LEHİNE SONUÇLANIR”
Başkan Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da büyük bir dram yaşandığını belirterek, şunları söyledi: “Oradaki çocukların, masum halkın yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. İnşallah çok hızlı bir şekilde orada da barış görüşmeleri sonuçlanır. Oradaki bu durum hızlı bir şekilde masum halkın lehine olacak şekilde sonuçlanır. Barış kazansın, diye temennilerimizi buradan oraya iletelim.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.