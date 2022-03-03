Bakan Soylu'dan Kocaeli paylaşımı: Yakıştı mı yakıştı

Kocaeli'de 7 ilçenin nüfus müdürlükleri baştan aşağı yenilendi. İçişleri Bakın Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'nin ilçelerine, yeni konsept nüfus müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Kocaeli'de, 7 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır..." ifadelerine yer verdi. Yeni konseptiyle 5 yıldızlı otellerin konforunu sunan müdürlük hizmet binaları İzmit’in dışında 6 ilçede daha yenileniyor.

İzmit, Kandıra, Başiskele, Çayırova, Dilovası, Gebze ve Kartepe İlçe Nüfus Müdürlükleri yakında bu yeni konseptle ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak. Edinilen bilgiye göre Körfez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası bu hafta tamamlanıyor ve yeni konseptine kavuşuyor. Derince ilçesinde ise çalışmalar bu hafta başlayacak. Darıca, Karamürsel ve Gölcük'te yeni hükümet binaları yapıldığında nüfus müdürlükleri yeni konseptle inşa edilecek.