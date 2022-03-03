03 Mar 2022 - 11:14- Gündem G: 03 Mar 2022 - 11:18

Bakan Soylu'dan Kocaeli paylaşımı: Yakıştı mı yakıştı

İlimizde konsept değiştiren ve dekoruyla göz dolduran yeni tip nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da dikkatini çekti. İzmit Nüfus Müdürlüğünün fotoğraflarını paylaşan Soylu, Kocaeli'de 7 ilçe nüfus müdürlüğünün yenilendiğini duyurdu
Bakan Soylu'dan Kocaeli paylaşımı: Yakıştı mı yakıştı mask
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Kocaeli'de 7 ilçenin nüfus müdürlükleri baştan aşağı yenilendi. İçişleri Bakın Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'nin ilçelerine, yeni konsept nüfus müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Kocaeli'de, 7 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır..." ifadelerine yer verdi. Yeni konseptiyle 5 yıldızlı otellerin konforunu sunan müdürlük hizmet binaları İzmit’in dışında 6 ilçede daha yenileniyor.

İzmit, Kandıra, Başiskele, Çayırova, Dilovası, Gebze ve Kartepe İlçe Nüfus Müdürlükleri yakında bu yeni konseptle ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak. Edinilen bilgiye göre Körfez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası bu hafta tamamlanıyor ve yeni konseptine kavuşuyor. Derince ilçesinde ise çalışmalar bu hafta başlayacak. Darıca, Karamürsel ve Gölcük'te yeni hükümet binaları yapıldığında nüfus müdürlükleri yeni konseptle inşa edilecek.

03 Mar 2022 - 11:14 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Rizeli - İyi olduda calışan ya iki veya üç memur çalışır beklemeye devam

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Mart 12:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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