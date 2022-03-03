Memleket Partisi’nin genel kuruluna Muharrem İnce geliyor

CHP’li eski Milletvekili Muharrem İnce’nin kurucu genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Nejat Bayhan geçtiğimiz gün istifa ettiğini duyurmuştu. İl başkanlığı koltuğu boş kalırken kongre tarihi de belirlendi. 20 Mart 2022 Pazar günü İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre öncesi CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç’in aday olduğu öğrenildi. Bir diğer yandan Genel Başkan Muharrem İnce’nin kongreye katılacağı belirtildi.