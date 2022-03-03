CHP’li eski Milletvekili Muharrem İnce’nin kurucu genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Nejat Bayhan geçtiğimiz gün istifa ettiğini duyurmuştu. İl başkanlığı koltuğu boş kalırken kongre tarihi de belirlendi. 20 Mart 2022 Pazar günü İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre öncesi CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç’in aday olduğu öğrenildi. Bir diğer yandan Genel Başkan Muharrem İnce’nin kongreye katılacağı belirtildi.
03 Mar 2022 - 11:51- Siyaset Güncelleme: 03 Mar 2022 - 11:53
Memleket Partisi’nin genel kuruluna Muharrem İnce geliyor
Memleket Partisi İl Başkanı Nejat Bayhan’ın istifası sonrası CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç’in aday olduğu, 20 Mart’ta gerçekleştirilecek kongreye Genel Başkan Muharrem İnce’nin geleceği de öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eski Akpartili - akp li troller gelme diye zırlamaya başlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.