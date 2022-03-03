03 Mar 2022 - 12:14- Gündem G: 03 Mar 2022 - 12:15

Kadın girişimcilerden kadınlara özel panel

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir panele ev sahipliği yapacak
Kadın girişimcilerden kadınlara özel panel mask
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Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İcra kurulu başkanı Nurcan Babalık ve yönetiminin ev sahipliğinde ‘Biz Yaptık Sıra Sizde’  başlığında bir panel düzenleyecek olan Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, ilimiz iş dünyasının başarılı kadınlarının örnek olacak hikayelerini Kocaelili kadınlarla buluşturacak. Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nda 7 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da gerekleştirilecek panele konuşmacı olarak; Onko Koçsel İlaçları Genel Müdürü Tuğba Koç, Polin Group Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ile Karaoğlu Peyzaj Kurcu Ortağı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu katılacak. Çalışma hayatındaki başarılarıyla örnek olan isimler, tecrübelerini paylaşacak, merak edilen soruları yanıtlayacak.

 

# Kadın

03 Mar 2022 - 12:14 - Gündem

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