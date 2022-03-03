Derince, Ordu’da keskin virajda

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off hedefi ile yoluna devam eden Belediye Derincespor bugün Orduspor 1967 ile zorlu bir maça çıkacak. Yeni Ordu Stadı’ndaki maç saat 14.30’da başlayacak. Karayolu ile 12 saatlik yorucu bir yolculuğun ardından Ordu’ya sağ salim varan ve maçı bekleyen yeşil siyahlılarda eksik futbolcu bulunmuyor. Sadece Bertuğ’un son durumu ter antrenmanında belli olacaktı. 38 puanla yedinci sıradaki sarı lacivertlilerde hedef 44 puanla üçüncü sıradaki rakibinden galibiyeti söküp Kocaeli’ye dönmek.

CUMA – 14.30

Orduspor 1967

Belediye Derince



CUMARTESİ – 14.00

Karabükspor

Kırıkkale

Edirnespor

Çankaya

Gümüşhane

Fethiye

Ceyhanspor

Karşıyaka

Ofspor

Erokspor

Tepecikspor

Ağrı 1970

Karaköprü

Modafen

Mardin 1969

İçel İY



3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Esenler Erok

24

16

5

3

48

20

53

2.

Fethiyespor

24

17

1

6

48

22

52

3.

Orduspor

24

13

5

6

44

25

44

4.

Ofspor

24

12

7

5

39

28

43

5.

İçel İY

24

10

12

2

24

16

42

6.

Kırıkkale

24

11

7

6

29

15

40

7.

BELEDİYE DERİNCE

24

9

11

4

30

14

38

8.

Ağrı 1970

24

10

4

10

31

28

34

9.

Karaköprü Bel.

24

8

9

7

35

26

33

10.

Edirnespor

24

9

6

9

34

25

33

11.

Tepecikspor

24

8

8

8

35

30

32

12.

Çankaya

24

8

6

10

28

30

30

13.

Gümüşhane

24

6

10

8

26

23

28

14.

Karşıyaka

24

5

12

7

28

25

27

15.

Modafen FK

24

6

8

10

29

33

26

16.

Mardin 1969

24

6

8

10

25

32

26

17.

Ceyhanspor

24

0

4

20

8

77

4

18.

Karabükspor

24

0

1

23

7

79

1

