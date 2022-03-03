Derince, Ordu’da keskin virajda

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off hedefi ile yoluna devam eden Belediye Derincespor bugün Orduspor 1967 ile zorlu bir maça çıkacak. Yeni Ordu Stadı’ndaki maç saat 14.30’da başlayacak. Karayolu ile 12 saatlik yorucu bir yolculuğun ardından Ordu’ya sağ salim varan ve maçı bekleyen yeşil siyahlılarda eksik futbolcu bulunmuyor. Sadece Bertuğ’un son durumu ter antrenmanında belli olacaktı. 38 puanla yedinci sıradaki sarı lacivertlilerde hedef 44 puanla üçüncü sıradaki rakibinden galibiyeti söküp Kocaeli’ye dönmek.
CUMA – 14.30
Orduspor 1967
Belediye Derince
CUMARTESİ – 14.00
Karabükspor
Kırıkkale
Edirnespor
Çankaya
Gümüşhane
Fethiye
Ceyhanspor
Karşıyaka
Ofspor
Erokspor
Tepecikspor
Ağrı 1970
Karaköprü
Modafen
Mardin 1969
İçel İY
3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Esenler Erok
24
16
5
3
48
20
53
2.
Fethiyespor
24
17
1
6
48
22
52
3.
Orduspor
24
13
5
6
44
25
44
4.
Ofspor
24
12
7
5
39
28
43
5.
İçel İY
24
10
12
2
24
16
42
6.
Kırıkkale
24
11
7
6
29
15
40
7.
BELEDİYE DERİNCE
24
9
11
4
30
14
38
8.
Ağrı 1970
24
10
4
10
31
28
34
9.
Karaköprü Bel.
24
8
9
7
35
26
33
10.
Edirnespor
24
9
6
9
34
25
33
11.
Tepecikspor
24
8
8
8
35
30
32
12.
Çankaya
24
8
6
10
28
30
30
13.
Gümüşhane
24
6
10
8
26
23
28
14.
Karşıyaka
24
5
12
7
28
25
27
15.
Modafen FK
24
6
8
10
29
33
26
16.
Mardin 1969
24
6
8
10
25
32
26
17.
Ceyhanspor
24
0
4
20
8
77
4
18.
Karabükspor
24
0
1
23
7
79
1
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.