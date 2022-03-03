Kocaeli Memur-Sen Özel Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti

Özel Atakent Cihan Hastanesi’nin Kocaeli’de sağlık hizmetine erişimi artırmak adına sosyal sorumluluk anlayışıyla imzaladığı indirimli sağlık hizmeti sözleşmelerinin kapsamı genişliyor. Bu yaklaşımdan hareketle Kocaeli Memur-Sen’i ziyaret eden Özel Atakent Cihan Hastanesi, sendika üyeleri ve birinci derece yakınlarına sunulacak olan sağlık hizmeti detayları hakkında bilgi verdi. İki kurum arasında imzalanan sözleşme Kocaeli Memur-Sen’e bağlı olan Ulaştırma Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Toç Bir-Sen, Sağlık-Sen, Bem Bir-Sen, Diyanet-Sen, Büro Memur-Sen 1 Nolu Şube, Büro Adliye Memur-Sen, Büro Memur-Sen 2 Nolu Şube, Birlik Haber-Sen, Enerji Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen üyeleri ve birinci derecede yakınları için de geçerli olacak.

Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, hastanenin hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek sendika üyelerine sundukları hizmet ve imkanlardan dolayı Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne teşekkür etti. Hastane Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm ise Memur-sen Kocaeli İl Temsilciliği ve bağlı sendikaları ile sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkürlerini iletti.