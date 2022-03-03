Dünya Kadınlar Gününe özel konser

Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Şef Yasin Koçman yönetiminde Türk Halk Müziği Konseri düzenliyor. 8 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ücretsiz konsere tüm halkımız davetlidir.