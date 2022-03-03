Brisa, Pirelli, Prometeon’ta taşeron tartışması bitti!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli, Prometeon ile yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki 10 Şubat itibariyle başladı. Sendikaya ait Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından sendika Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “İlk toplantı sonucunda 9 madde de uzlaştık. Şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“YENİDEN TAŞERONA DÖNMEK İSTİYORLAR”

Sarı, aynı şirketlerle 16 Şubat’ta gerçekleştirilen ikinci toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “11 tane üretim 9 tane destekte madde geçti. Tabi görüşmede eski kazanılmış haklarımızla alakalı taleplerde bulundular. Norm maddeler yani idari maddeler ile alakalı talepleri oldu ama biz reddettik. İlk defa böyle bir toplu sözleşmede bunu talep etmelerini kabul etmiyoruz. Kazanılmış haklarımızdan feragat etmemizi etmelerini kabul etmiyoruz. Yeniden taşerona dönmek istiyorlar. Asla kabul etmiyoruz. Masaya çok yanlış isteklerle geldiler. Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“TAŞERON KONUSUNDA SIKINTI VAR”

Taşeron tartışması devam ederken Lastik-İş Sendikası ve Goodyear Fabrikası ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisinde taşeron çalıştırmama konusunda uzlaşı sağlandı. Sarı, Goodyear görüşmelerinin ardından, “Brisa, Pirelli ve Prometeon yetkilileri ile yaptığımız görüşmede taşeron konusunda sıkıntı vardı ama Goodyear ile aynı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Destek hizmetleri için Pirelli, Brisa ve Prometeon taşerona geçmek istedi ama biz Goodyear’da taşeronu yasaklayan maddeyi geçtik” dedi.

YOĞUN KATILIM

Brisa, Pirelli, Prometeon ile sendika arasında üçüncü görüşme bugün sendikanın otelinde gerçekleştirildi. Toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı ve sendika yönetimi, Prometeon İnsan Kaynakları Sorumluları Nil Himmetoğlu, Ayça İnaltekin, Okan Vural, Brisa Çalışma Kaynakları Müdürü Murat Şahin, Brisa Çalışma İlişkileri Müdürü Nilgün Özkan, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli İnsan Kaynakları Sorumlusu Hakan Bahtiyar ve Pirelli Hukuk Kaynakları Sorumlusu Cemile Onay katıldı.

“GEÇMİŞTE KAZANILMIŞ MADDELER İLE İLGİLİ TEKLİFTE BULUNDULAR”

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Parasal taleplerde yüzde 22 buçuk gibi bir parayla, sosyal pakette de enflasyon orantısında bir zam ile geldiler. Geçilen maddelerde üretimde 9, destek hizmetlerinde 7 madde. Daha önce de değerlendirdiğimiz ödünç para diye taleplerimiz olmuştu. Ödünç para 10 aydan 12 aya çıktı. Müteahhitte çalışan, destek hizmetlerinde çalışan bu maddeyle alakalı genel duruş sergiliyordu. Bu madde de geçti. Süreç içerisinde kendi değerlendirmelerinde geçmişte kazanılmış olan her türlü maddemiz ile alakalı teklifte bulundular. Yıllık izinler olmak üzere eşit işte eşit ücret diye değerlendirdiğimiz ikramiyeler ile alakalı geldiler. Müzakerelerde tepkimiz oldu. Daha sonra ücretler konusunda taleplerini görünce de belirli bir noktada değerlendirme yaptık” dedi.

“MASADA BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Geçmişte kazanılan maddeler hakkında taviz vermeyeceklerini belirten Sarı, “Var olan kazanılmış olan haklarımızdan asla taviz vermeyeceğimi tekrar söylüyoruz. Bundan geri adım atacağımızı zannediyorlarsa yanılıyorlar. Biz bu toplu sözleşmeyi bu masada bitirmekten yanayız. İnanıyoruz ki onlar da bu şekilde gelirler. Sağ, sola maddeler üzerinde oynamak suretiyle geçmişteki geçilmiş maddeleri gündeme getirmeleri asla doğru bir yaklaşım değildir. Bundan biz taviz vermeyeceğiz. Enflasyonu zaten kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. TÜİK’in açıkladığı enflasyonu kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte olacak müzakerelerde reel olarak sosyal alanlarda yaşadığımız ücret ve enflasyon var. Bu değerlendirmelerle toplu sözleşmelerin bütününe bakıyoruz. Bu şirketlerin işçilerine sonuna kadar güveniyoruz. Burada masada bitirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“PAZARLIK DAHİ OLAMAZ”

“Bunlar ter dökerek kazanılmış haklardır” diyen Sarı, “Yıllık izinleri 10 aya yaymak istiyorlar, eşit işe eşit ücret ile alakalı bunlarla ilgili talepleri var. İzinler ve devamsızlıklar ile alakalı prim kavramını gündeme getiriyorlar. 1 Ocak’tan sonra tamamını yasal hale getirmek istiyorlar. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. Bizim de taleplerimiz ve isteklerimiz var. Önümüzdeki süreçlerde karşılıklı taleplerin müzakeresi daha detaylı olacaktır. Bunlar ter dökerek kazanılmış haklardır. Pazarlık dahi olamaz. Satın alma gücümüzü yükseltecek şekilde asla gerçek olmayan enflasyon değerlerini kabul etmediğimizi kendilerine söylemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TAŞERON MADDESİ GEÇTİ”

Taşeron hakkında da konuşan Sarı, “Taşeron maddesini yine getirdiler. Bunu talep etmelerinin en önemli nedenleri taslaktaki maddelerin yüksek olduğu gerekçesi. Bu kadar yüksek taleplerle geldiğiniz için taşeron ya da destekte çalışan arkadaşlarımızın maddesini komple kaldıralım diye geldiler. Taşeron ve destek maddesini kesinlikle kabul etmediğimizi kabul ettik ve bu konu geçti. Taşeron maddesi bu şekilde geçmiştir. Ücret tekliflerini sanki enflasyonu verecek gibi geçiyor ancak biz enflasyonu kabul etmiyoruz” dedi. Şirketlerde yapılacak dördüncü görüşme 15 Mart 2022 saat 10.30’da yine aynı yerde yapılacak.