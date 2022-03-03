03 Mar 2022 - 13:00- Ekonomi G: 03 Mar 2022 - 13:02

Enflasyon rakamları açıklandı

Şubatta tüketici enflasyonu yüzde 54,44'e yükseldi. Ocakta oran yüzde 48,69 idi. ENAG ise şubat enflasyonunu yüzde 123,80 olarak açıkladı. Resmi enflasyon 20 yıl sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.
Enflasyon rakamları açıklandı mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 54,44’e yükseldi. Ocakta enflasyon yüzde 48,69 idi.

Böylece, 2002 yılı Nisan ayındaki yüzde 52,7’lik oran sonrasında ilk kez enflasyonda yüzde 50 seviyesi aşılmış oldu.

Reuters anketinde şubat enflasyonu için ortalama beklenti yüzde 52,95 idi.

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,49 ile konut oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu.

332 MADDENİN FİYATI ARTTI

Şubat 2022’de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 123,8 DEDİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise şubat enflasyonunu yüzde 123,8 olarak açıkladı. Grup, şubatta aylık enflasyonu ise yüzde 5,44 olarak hesapladı.

03 Mar 2022 - 13:00 - Ekonomi

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