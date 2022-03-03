Gölcük'te 593 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe,YENİMAHALLE Mahalle , 292 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz boş arazi olup üzerinde az sayıda ve maddi değeri olmayan ağaçlar ile evcil hayvan kulubeleri vardır. Tapu kaydında her ne kadar bahçe olarak görünse de taşınmaz Belediye uygulama imar planı içinde ve meskun mahalde olması, bütün devlet hizmetlerinden faydalanması nedeniyle Bahçe vasfını yitirerek Arsa vasfını kazanmıştır.

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