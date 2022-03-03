Kocaeli İl, Gölcük İlçe,YENİMAHALLE Mahalle , 292 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz boş arazi olup üzerinde az sayıda ve maddi değeri olmayan ağaçlar ile evcil hayvan kulubeleri vardır. Tapu kaydında her ne kadar bahçe olarak görünse de taşınmaz Belediye uygulama imar planı içinde ve meskun mahalde olması, bütün devlet hizmetlerinden faydalanması nedeniyle Bahçe vasfını yitirerek Arsa vasfını kazanmıştır.
Gölcük'te 593 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük'te 593 m² arsa mahkemeden satılık
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TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.