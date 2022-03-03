Çayırova'da 21 m² işyeri icradan satılık

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 448 Ada, 16 Parsel, ŞEKERPINAR2 Mahalle/Köyde kayıtlı, 170/37110 arsa paylı, tam hisseli, zemin kat 8 nolu iş yeri vasıflı bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre Şekerpınar (Cumhuriyet) Mahallesi, Geçit Sokak ile İhlas Sokağa cepheli, TEM Otoyoluna çok yakın olup, parsel üzerinde ‘Asia Kuyumcular Çarşısı’ isimli, 3 katlı bir bina bulunmaktadır.

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