03 Mar 2022 - 13:30- Gündem G: 03 Mar 2022 - 13:36

Çayırova'da 21 m² işyeri icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova'da 21 m² işyeri icradan satılık
Çayırova'da 21 m² işyeri icradan satılık mask

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 448 Ada, 16 Parsel, ŞEKERPINAR2 Mahalle/Köyde kayıtlı, 170/37110 arsa paylı, tam hisseli, zemin kat 8 nolu iş yeri vasıflı bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre Şekerpınar (Cumhuriyet) Mahallesi, Geçit Sokak ile İhlas Sokağa cepheli, TEM Otoyoluna çok yakın olup, parsel üzerinde ‘Asia Kuyumcular Çarşısı’ isimli, 3 katlı bir bina bulunmaktadır. 

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03 Mar 2022 - 13:30 - Gündem

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