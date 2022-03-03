Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 1083 Ada, 5 Parsel, HACIHALİL Mahalle/Köyde kayıtlı, 69/379 arsa paylı, tam hisseli, 3. kat 9 nolu çatı arası piyesli mesken nitelikli bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahailesi, 1810. sokağa cepheli, On komşu Apartmanı, dış kapı numarası 17 olan betonarme yapıda, 3.kat+çatı katında,merdiven çıkışının solunda, çelik kapılı, (9) nolu dairedir.

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