Kocaeli İl, Gebze İlçe, 1083 Ada, 5 Parsel, HACIHALİL Mahalle/Köyde kayıtlı, 69/379 arsa paylı, tam hisseli, 3. kat 9 nolu çatı arası piyesli mesken nitelikli bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahailesi, 1810. sokağa cepheli, On komşu Apartmanı, dış kapı numarası 17 olan betonarme yapıda, 3.kat+çatı katında,merdiven çıkışının solunda, çelik kapılı, (9) nolu dairedir.
03 Mar 2022 - 13:35- Gündem Güncelleme: 03 Mar 2022 - 13:37
Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.