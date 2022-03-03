03 Mar 2022 - 13:35- Gündem G: 03 Mar 2022 - 13:37

Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık
Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 1083 Ada, 5 Parsel, HACIHALİL Mahalle/Köyde kayıtlı, 69/379 arsa paylı, tam hisseli, 3. kat 9 nolu çatı arası piyesli mesken nitelikli bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahailesi, 1810. sokağa cepheli, On komşu Apartmanı, dış kapı numarası 17 olan betonarme yapıda, 3.kat+çatı katında,merdiven çıkışının solunda, çelik kapılı, (9) nolu dairedir.

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03 Mar 2022 - 13:35 - Gündem

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